Yulya232008

Юлия Крылова Yulya232008Yulya232008
40 летРоссия/Приморско-Ахтарск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Высшее образование по специальности психолог,специализируюсь в психитатрии
Образование:
2000 г.-английская шк.№80 г.Ярославль
2007г.-Кубанский Государственный Университет,факультет управления и психологии,специальность:психолог.преподаватель психологии
2007г.-Государственная Медицинская Академия г.Краснодар,специализация:клинический психолог
Работа:
2007г-2009г.г.-ГУЗСПБ№4(психиатрическая больница №4),г.Приморско-Ахтарск,должность:клинический психолог
Хотела бы заниматься переводами с английского на русский преимущественно медицинской,психиатрической,психологической литературы
Действие аккаунта приостановлено!