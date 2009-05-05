Yulya232008

Высшее образование по специальности психолог,специализируюсь в психитатрии

Образование:

2000 г.-английская шк.№80 г.Ярославль

2007г.-Кубанский Государственный Университет,факультет управления и психологии,специальность:психолог.преподаватель психологии

2007г.-Государственная Медицинская Академия г.Краснодар,специализация:клинический психолог

Работа:

2007г-2009г.г.-ГУЗСПБ№4(психиатрическая больница №4),г.Приморско-Ахтарск,должность:клинический психолог

Хотела бы заниматься переводами с английского на русский преимущественно медицинской,психиатрической,психологической литературы