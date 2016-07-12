Yulya_Yulya

Переводчик (англ./рус), редактор, корректор

Предлагаю

- перевод текстов с рус. на англ. и наоборот;

- редакторскую правку текста (орфография, пунктуация, стилистика);

Образование

высшее - Оренбургский государственный педагогический университет (2009 г.)

специальность "Лингвистика и межкультурная коммуникация (Перевод и переводоведение)"

Трудовая деятельность:

с 2006 года - частная преподавательская деятельность (Репетитор по английскому языку)

2010 г. - 2011 г. - ЗАО "Банк Русский Стандарт" (г. Москва) - ведущий специалист по делопроизводству Управления исследований и бизнес-аналитики:

- перевод документов, поступающих от зарубежных партнеров, презентаций, еженедельных новостных отчетов;

- написание презентаций в PowerPoint;

- составление и оформление служебных писем, справок, отчетов, протоколов.

2009 г. - 2010 г. - ООО "Ирен Интернешнл" (г. Москва) - офис-менеджер, помощник генерального директора:

- перевод PR-релизов, деловых писем;

- участие в качестве переводчика на встречах;

- ведение документооборота компании;

- поиск персонала (мониторинг анкет, проведение интервью).