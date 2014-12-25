Yulyabolycheva

Болычева Юлия Владимировна
14.03.1991 год,23 года,семейное положение: не замужем
Образование : 2008-2013 Донбасская государственная машиностроительная академия,город Краматорск,факультет экономики и менеджмента,специальность экономика предприятия,квалификация специалист
Опыт работы: помошник-секретарь руководителя,опыт работы с почтой,регистрацией писем
знание языков:русский,украинский,английский(со словарем)
Уверенный пользователь ПК,знание программ Microsoft Word, Exel
Личные качества: трудолюбие,желание заработать,усидчивость,внимательность