Yulyabolycheva

Юлия Yulyabolycheva

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Болычева Юлия Владимировна

14.03.1991 год,23 года,семейное положение: не замужем

Образование : 2008-2013 Донбасская государственная машиностроительная академия,город Краматорск,факультет экономики и менеджмента,специальность экономика предприятия,квалификация специалист

Опыт работы: помошник-секретарь руководителя,опыт работы с почтой,регистрацией писем

знание языков:русский,украинский,английский(со словарем)

Уверенный пользователь ПК,знание программ Microsoft Word, Exel

Личные качества: трудолюбие,желание заработать,усидчивость,внимательность