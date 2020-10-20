Yulzzie

Юлия Yulzzie

 
36 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работаю с контентом

Навыки:

  • Владею программами: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, мониторинг СМИ в системе «Медиалогия», работа в СЭД
  • Ведение и наполнение сайтов на платформах Битрикс и Tilda
  • Организация пресс-мероприятий, подготовка материалов для СМИ
  • Разработка рекламной полиграфической продукции
  • SMM, ведение личных блогов
  • Фото и видеосъемка, создание и редактирование фото/видеоконтента
  • Транскрибирование
Опыт работы:

Июль 2019 по настоящее время

LOGA Group, руководитель направления по связям с общественностью

  • Ребрендинг компании
  • Сопровождаю проекты: Формула IT, Seed Forum, Бизнес-тур в Германию, Scale up your business in Düsseldorf
  • Взаимодействую со СМИ и инфопартнерами
  • Готовлю e-mail рассылку
  • SMM
Март 2018 - Июнь 2019

ГБПОУ города Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта», пресс-секретарь

  • Организовала информационное сопровождение колледжа в проектах: Worldskills, Международный московский форум «Город образования»
  • Выполняла функции бильд-редактора: осуществляю фото и видеосъемку, подбор и обработку визуального контента, монтаж видеороликов
  • Взаимодействовала со СМИ: готовила релизы, комментарии, размещала публикации, вела базу СМИ
  • Создавала посты для страницы первого лица учреждения в FB;
  • Создала и вела официальные группы учреждения в 4-х социальных сетях;
  • Редактировала студенческую газету
Июль 2016 - Февраль 2018

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере», специалист

  • Состояла в команде по подготовке первого лица фонда для участия в открытом конкурсе на позицию «Генерального директора «РВК» (вошел в тройку лидеров)
  • Участвовала в организационных мероприятиях по подготовке к форуму «Открытые инновации»
  • Редактировала тексты выступлений и комментарии для СМИ
  • Готовила презентационные материалы
  • Координировала график первого лица фонда
  • Планировала совещания с представителями федеральных органов исполнительной власти и институтов развития
  • Составляла ответы на официальные запросы из органов государственной
  • власти;
Январь 2016 - Июнь 2016

ВПП «Партия дела», пресс-секретарь

  • Инициировала и вела проект по созданию нового Интернет-ресурса партии, подготовила контент для наполнения его разделов
  • Осуществляла наполнение и администрирование сайта
  • Организовала презентацию регионального отделения партии в Ярославле и Уфе, включая информационное сопровождение
  • Организовала информационное сопровождение круглого стола «Третья политическая сила» в рамках IV Московского Экономического Форума 2016
  • Наладила регулярное взаимодействие с региональными отделениями, активом партии, информационными партнерами, инициативными группами
  • Осуществляла фотосъемку
  • Взаимодействовала со СМИ: пресс-релизы, комментарии, база СМИ;
  • Сопровождала первых лиц на мероприятиях
Сентябрь 2012- Декабрь 2013

ОРОО «Центр развития общественных инициатив», специалист по связям с

общественностью

  • Проанализировала данные о СО НКО г. Омска и их вкладе в социальную сферу региона на основании данных анкетирования 100 СО НКО. По итогам исследования составлена база СО НКО, издана брошюра «Вклад Омских СО НКО в социальную сферу региона», 2013 г. Материалы были озвучены 11 декабря 2013 года на Гражданском форуме «Институты гражданского
  • общества как ресурс развития региона»
  • Готовила контент для печатного корпоративного издания «Вестник НКО» и Интернет-ресурса организации
  • Составляла тексты для первого лица (письма, обращения, публичные выступления)
Образование:

Ноябрь 2017 Стажировка в МОО «Объединение наставников», экспертно-аналитический

отдел, Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, связи с общественностью, SMM

направление

2009 – 2014 ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского». Исторический факультет. Специальность: Политология

(очная). Квалификация: Политолог (специалист).

Диплом на тему: «Феномен

Tilda