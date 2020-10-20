Навыки:
- Владею программами: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, мониторинг СМИ в системе «Медиалогия», работа в СЭД
- Ведение и наполнение сайтов на платформах Битрикс и Tilda
- Организация пресс-мероприятий, подготовка материалов для СМИ
- Разработка рекламной полиграфической продукции
- SMM, ведение личных блогов
- Фото и видеосъемка, создание и редактирование фото/видеоконтента
- Транскрибирование
Июль 2019 по настоящее время
LOGA Group, руководитель направления по связям с общественностью
- Ребрендинг компании
- Сопровождаю проекты: Формула IT, Seed Forum, Бизнес-тур в Германию, Scale up your business in Düsseldorf
- Взаимодействую со СМИ и инфопартнерами
- Готовлю e-mail рассылку
- SMM
ГБПОУ города Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта», пресс-секретарь
- Организовала информационное сопровождение колледжа в проектах: Worldskills, Международный московский форум «Город образования»
- Выполняла функции бильд-редактора: осуществляю фото и видеосъемку, подбор и обработку визуального контента, монтаж видеороликов
- Взаимодействовала со СМИ: готовила релизы, комментарии, размещала публикации, вела базу СМИ
- Создавала посты для страницы первого лица учреждения в FB;
- Создала и вела официальные группы учреждения в 4-х социальных сетях;
- Редактировала студенческую газету
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере», специалист
- Состояла в команде по подготовке первого лица фонда для участия в открытом конкурсе на позицию «Генерального директора «РВК» (вошел в тройку лидеров)
- Участвовала в организационных мероприятиях по подготовке к форуму «Открытые инновации»
- Редактировала тексты выступлений и комментарии для СМИ
- Готовила презентационные материалы
- Координировала график первого лица фонда
- Планировала совещания с представителями федеральных органов исполнительной власти и институтов развития
- Составляла ответы на официальные запросы из органов государственной
- власти;
ВПП «Партия дела», пресс-секретарь
- Инициировала и вела проект по созданию нового Интернет-ресурса партии, подготовила контент для наполнения его разделов
- Осуществляла наполнение и администрирование сайта
- Организовала презентацию регионального отделения партии в Ярославле и Уфе, включая информационное сопровождение
- Организовала информационное сопровождение круглого стола «Третья политическая сила» в рамках IV Московского Экономического Форума 2016
- Наладила регулярное взаимодействие с региональными отделениями, активом партии, информационными партнерами, инициативными группами
- Осуществляла фотосъемку
- Взаимодействовала со СМИ: пресс-релизы, комментарии, база СМИ;
- Сопровождала первых лиц на мероприятиях
ОРОО «Центр развития общественных инициатив», специалист по связям с
общественностью
- Проанализировала данные о СО НКО г. Омска и их вкладе в социальную сферу региона на основании данных анкетирования 100 СО НКО. По итогам исследования составлена база СО НКО, издана брошюра «Вклад Омских СО НКО в социальную сферу региона», 2013 г. Материалы были озвучены 11 декабря 2013 года на Гражданском форуме «Институты гражданского
- общества как ресурс развития региона»
- Готовила контент для печатного корпоративного издания «Вестник НКО» и Интернет-ресурса организации
- Составляла тексты для первого лица (письма, обращения, публичные выступления)
Ноябрь 2017 Стажировка в МОО «Объединение наставников», экспертно-аналитический
отдел, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, связи с общественностью, SMM
направление
2009 – 2014 ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского». Исторический факультет. Специальность: Политология
(очная). Квалификация: Политолог (специалист).
Диплом на тему: «Феномен