Yume_ana

Анастасия Стрекалова Yume_ana

 
32 годаРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик EN-RU (Английский - Русский)

Образование: Неоконченное высшее, лингвистическое (бакалавр филологического образования, специальность - Русский и Английский, ТГПУ им. Л.Н.Толстого)

Опыт работы:

Частный переводчик, стаж – 4 года.

Специализация:

• художественные тексты;

• интервью (разговорный язык);

• академические тексты (перевод студенческих работ по общеобразовательным дисциплинам);

• научные тексты лингвистической тематики.

Профессиональные умения и навыки:

=> Владение ПК на уровне уверенного пользователя (MS Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Internet (любой браузер), установка/переустановка Windows и драйверов).

=> Навыки исследовательской работы (составление плана исследований, определение целей и задач, проведение опросов, составление анкет, анализ данных, создание схем\графиков, написание исследовательских статей\проектов. Имеются публикации в научных сборниках).

=> Владение языками: Русский - родной, Английский – свободный.

PowerPointCorelDRAW
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