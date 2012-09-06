Образование: Неоконченное высшее, лингвистическое (бакалавр филологического образования, специальность - Русский и Английский, ТГПУ им. Л.Н.Толстого)
Опыт работы:
Частный переводчик, стаж – 4 года.
Специализация:
• художественные тексты;
• интервью (разговорный язык);
• академические тексты (перевод студенческих работ по общеобразовательным дисциплинам);
• научные тексты лингвистической тематики.
Профессиональные умения и навыки:
=> Владение ПК на уровне уверенного пользователя (MS Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Internet (любой браузер), установка/переустановка Windows и драйверов).
=> Навыки исследовательской работы (составление плана исследований, определение целей и задач, проведение опросов, составление анкет, анализ данных, создание схем\графиков, написание исследовательских статей\проектов. Имеются публикации в научных сборниках).
=> Владение языками: Русский - родной, Английский – свободный.