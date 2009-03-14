Образование высшее медицинское, кандидат медицинских наук (цитология, гистология, эмбриология). Опыт написания и редактирования научных статей и обзоров 14 лет. Специализация - клеточная биология, паразитология, общая и медицинская генетика (но могу подготовить обзоры и публикации по многим направлениям биологии и медицины, а также художественные тексты - в том числе стихотворные). Уверенный пользователь ПК. Имею опыт создания оригинал-макетов книг средней сложности (PM, PS, PDF). Таким образом, могу обеспечить все этапы подготовки рукописи к печати - копирайт (рерайт), набор, корректура, художественное и техническое редактирование, вёрстка и создание оригинал-макета.