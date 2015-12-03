YuraDyakiv

Требуется разработка дизайна графических элементов игры(кнопок, меню...) для Андроид. Должно быть выполнено на прозрачном фоне. Суть игры заключается в извлечении ресурсов игроком. Графика которая нравится https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgdii=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3B9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3BezTWNqYecT57IM%3A&imgrc=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgdii=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3B9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3BezTWNqYecT57IM%3A&imgrc=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgrc=Lts3m7lVSsrr3M%3A Изображения должны быть выполнены в теплых приятных цветах, но чтобы не были резкими ...