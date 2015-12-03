YuraDyakiv

Юрий Дякив YuraDyakiv

 
27 летУкраина/Золочев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Нарисовать иконки элементов для Андроид игры

    Требуется разработка дизайна графических элементов игры(кнопок, меню...) для Андроид. Должно быть выполнено на прозрачном фоне. Суть игры заключается в извлечении ресурсов игроком. Графика которая нравится https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&amp;espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=667&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgdii=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3B9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3BezTWNqYecT57IM%3A&amp;imgrc=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&amp;espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=667&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgdii=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3B9Tm1b1TDwQ7UmM%3A%3BezTWNqYecT57IM%3A&amp;imgrc=9Tm1b1TDwQ7UmM%3A https://www.google.com.ua/search?q=gui+for+android+games&amp;espv=2&amp;biw=1366&amp;bih=667&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwigk7r_ir7JAhVhvHIKHflnBSAQ_AUIBigB#imgrc=Lts3m7lVSsrr3M%3A Изображения должны быть выполнены в теплых приятных цветах, но чтобы не были резкими ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад