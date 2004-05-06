YuraMukhin

Менеджер Wb

· Создание и SEO-оптимизацию карточек;

· Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинете ВБ;

· Формирование заказов согласно анализу продаж и дефицита;

· Штрихкодирование, маркировку, контроль процесса сборки и отгрузки товара на склад ВБ;

· Загрузку товара в рекомендованное;

· Работу с отзывами и вопросами покупателей;

· Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов, своевременное участие в акциях;

· Аналитику с целью формирования новых заказов, планирования производства/закупок и увеличения продаж;

· Мониторинг конкурентов;

· Настройку рекламы, в том числе через биддеры;

· Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.