YuraMukhin

Менеджер Wb
· Создание и SEO-оптимизацию карточек;
· Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинете ВБ;
· Формирование заказов согласно анализу продаж и дефицита;
· Штрихкодирование, маркировку, контроль процесса сборки и отгрузки товара на склад ВБ;
· Загрузку товара в рекомендованное;
· Работу с отзывами и вопросами покупателей;
· Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов, своевременное участие в акциях;
· Аналитику с целью формирования новых заказов, планирования производства/закупок и увеличения продаж;
· Мониторинг конкурентов;
· Настройку рекламы, в том числе через биддеры;
· Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.
Я против войны в Украине!