YuraMukhin

Юрий Мухин YuraMukhin

 
19 летБеларусь/Брест
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Менеджер Wb

·       Создание и SEO-оптимизацию карточек;

·       Загрузку заказов и подготовку поставок в личном кабинете ВБ;

·       Формирование заказов согласно анализу продаж и дефицита;

·       Штрихкодирование, маркировку, контроль процесса сборки и отгрузки товара на склад ВБ;

·       Загрузку товара в рекомендованное;

·       Работу с отзывами и вопросами покупателей;

·       Формирование цен, установку/снятие скидок, промокодов, своевременное участие в акциях;

·       Аналитику с целью формирования новых заказов, планирования производства/закупок и увеличения продаж;

·       Мониторинг конкурентов;

·       Настройку рекламы, в том числе через биддеры;

·       Отслеживание и оповещение о нововведениях на площадке.