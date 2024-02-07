WEB Developer (Веб розробник)

Я веб розробник з досвідом понад чотирьох років практичного досвіду у сфері розробки програмного забезпечення як фулл-стек розробник, маю велике розуміння та компетенцію у всіх аспектах веб-розробки. Мій досвід охоплює розробку різноманітних проєктів, включаючи інтернет-магазини, сайти "під ключ" та CRM-системи.

Мій стек технологій включає в себе найсучасніші та найпопулярніші інструменти та технології, що дозволяє мені ефективно розробляти рішення для клієнтів будь-якої складності. Мої навички охоплюють як фронтенд, так і бекенд розробку, а також мобільну розробку.

У моєму арсеналі знаходяться:

Фронтенд:

HTML5, CSS3, Sass, Tailwind CSS для розробки зручного та естетичного інтерфейсу.

JavaScript, React, Redux, Zustand для створення динамічних та інтерактивних веб-додатків.

UI бібліотеки та фреймворки, такі як Shadcn UI, Material-UI, Semantic UI, Horizon UI, Chakra UI, Ant Design для швидкої та ефективної розробки інтерфейсу користувача.

Бекенд:

Node.js, Express.js, Nest.js для побудови потужних та масштабованих серверних додатків.

TypeScript для типізації коду та покращення його безпеки та читабельності.

Розробка RESTful API та GraphQL API з використанням Apollo Server для підтримки зв'язку між клієнтом та сервером.

Робота з базами даних MongoDB, MySQL, PostgreSQL, а також Redis для ефективного зберігання та доступу до даних.

JWT автентифікація, хешування паролів та авторизація для забезпечення безпеки додатків.

Додаткові технології:

Використання WebSocket, Socket.io, WebRTC, gRPC для реалізації реального часу та забезпечення комунікації між клієнтом та сервером.

Розробка мобільних додатків з використанням React Native для підтримки мобільних пристроїв та розширення аудиторії користувачів.

З моїм досвідом та навичками я готовий реалізувати будь-які веб-проєкти від концепції до реалізації з урахуванням найвищих стандартів якості та безпеки.