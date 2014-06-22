Работаю c рекламными бюджетами от 5 000 руб./месяц
Здравствуйте! Меня зовут Юрий Гончаров, я специалист по контекстной рекламе в Яндекс-Директ и Google AdWords.
Контекстная реклама – только на вид простое занятие. Закинул пару объявлений, назначил цену и дело в шляпе. Но когда начинаешь работать, шляпа как раз и наступает, после того как первый бюджет слит, а заказов не получено.
Я потратил не один год работы, чтобы узнать различные алгоритмы, позволяющие существенно повысить отдачу от рекламы. Также я активной изучаю методики работы своих конкурентов и отбираю самые эффективные из них.
Теперь все мо наработки доступны Вам. Я грамотно применю их в вашей рекламной компании, и это поможет привести Вам только заинтересованных людей, и помогу выйти вашему сайту на новые показатели прибыли.
Немного о моих услугах.
Для тех, кто только начинает:
• Создание объявлений и запуск рекламных компаний в Яндекс-Директ и Google AdWords.
• Ведение рекламных компаний, отслеживание, поддержка.
Для тех, кто уже рекламируется:
• Анализ эффективности готовых компаний.
• Модернизация рекламы по всем направлениям.
• Помощь в подборе новых ключевых слов.
• Очистка трафика от незаинтересованных посетителей.
• Подъем СТР ключевых запросов.
Повышение эффективности рекламы:
• Увеличение числа кликов.
• Уменьшение расходов.
• Тестирование смежных групп ключевых слов.
• Подбор высококликабельных текстов объявлений.
Четкое определение стратегии и возможностей:
• Разведка боем на конкурентов (стратегии партизанская или смешанная).
• Взятие лидерских позиций (стратегия лидера).
• Партизанская стратегия для малых бюджетов.
- Реклама для магазина сантехники157 просмотров
- Реклама для компании по производству окон170 просмотров
- Реклама для представителя Avon247 просмотров