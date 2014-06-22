Специализируюсь на рекламе в сфере продажи товаров и услуг

Работаю c рекламными бюджетами от 5 000 руб./месяц

Здравствуйте! Меня зовут Юрий Гончаров, я специалист по контекстной рекламе в Яндекс-Директ и Google AdWords.

Контекстная реклама – только на вид простое занятие. Закинул пару объявлений, назначил цену и дело в шляпе. Но когда начинаешь работать, шляпа как раз и наступает, после того как первый бюджет слит, а заказов не получено.

Я потратил не один год работы, чтобы узнать различные алгоритмы, позволяющие существенно повысить отдачу от рекламы. Также я активной изучаю методики работы своих конкурентов и отбираю самые эффективные из них.

Теперь все мо наработки доступны Вам. Я грамотно применю их в вашей рекламной компании, и это поможет привести Вам только заинтересованных людей, и помогу выйти вашему сайту на новые показатели прибыли.

Немного о моих услугах.

Для тех, кто только начинает:

• Создание объявлений и запуск рекламных компаний в Яндекс-Директ и Google AdWords.

• Ведение рекламных компаний, отслеживание, поддержка.

Для тех, кто уже рекламируется:

• Анализ эффективности готовых компаний.

• Модернизация рекламы по всем направлениям.

• Помощь в подборе новых ключевых слов.

• Очистка трафика от незаинтересованных посетителей.

• Подъем СТР ключевых запросов.

Повышение эффективности рекламы:

• Увеличение числа кликов.

• Уменьшение расходов.

• Тестирование смежных групп ключевых слов.

• Подбор высококликабельных текстов объявлений.

Четкое определение стратегии и возможностей:

• Разведка боем на конкурентов (стратегии партизанская или смешанная).

• Взятие лидерских позиций (стратегия лидера).

• Партизанская стратегия для малых бюджетов.