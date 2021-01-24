YurezzFactory

Профессиональная обработка фото и изображений в Adobe Photoshop и Lightroom

Добрый день!

Меня зовут Юрий и я занимаюсь фотографией более 10 лет.

Обладаю проф. навыками работы в Adobe Photoshop, Lightroom и др.

Я профессионально обработаю и подготовлю ваши фотографии и другие изображения для дальнейшего коммерческого использования. Обработка тематических фотографий для вашего сайта, магазина, Amazon, ebay и т. Д.

Также я реставрирую старые ч / б и цветные фотографии.

Сделаю работу качественно и в кратчайшие сроки. Индивидуальный, нестандартный подход к каждому фото. В своей работе я использую специализированные методики для достижения наилучшего результата, которым вы останетесь довольны! Учитываю все ваши пожелания.