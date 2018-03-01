Работал с юридическими и физическими лицами, принимал участие при решении различных вопросов юридического характера.Работал в органах МВД РФ. За время работы расследовал уголовные дела экономической и общеуголовной направленности, в частности уголовные дела о преступлениях против личности, собственности, общественной нравственности, против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Имею высшее юридическое образование и основываю свою деятельность на опыте современной практической юриспруденции, оказываю квалифицированную юридическую помощь в соответствии с Федеральными законами.