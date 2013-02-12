Автоматическое уведомление админу и клиентам при изменении статуса заказа — не надо. Что требуется: 1. В заказе отдельный блок «SMS» (в правой колонке) — см. прикрепленный файл. 2. Два поля: номер телефона ...
- $50Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на выходе получить excel файл со столбцами: ПодкатегорияНазвание товараКод товараОписание товараЦенаСсылка на картинку товараПо моим подсчетам там около 1000 товаров.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно при обработке заказа формировать ТТН в личном кабинете Новой Почты - подтягивать из заказа все данные (имя, фамилия, номер телефона, город, номер склада, номер заказа, дополнительная информация). Оценка посылки, наложенный платеж, кто платит за ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен небольшой плагинчик, который будет через API Ecwid'а забирать информацию о новых заказах и создавать их в WooCommerce.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На первом этапе предполагается сделать коробки на 6 и 12 бутылок. Бутылки трех типоразмеров, поэтому есть идея коробку сделать по размеру максимальной бутылки, а вкладышами под донышко и на горлышко компенсировать лишние пару сантиметров. ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Этикетка для коробок с обувью (40*90 мм), рекламная наклейка на автомобиль (20*60 см) и рекламный магнитик (6*10 см). Лого и тексты вышлю отдельно.Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать логотип для интернет-магазина ювелирных изделий. Т.к. основная часть продающихся изделий из серебра с золотыми пластинами, то и решение для логотипа аналогичное - серебряная шильда, на которой золотом написано "Ювeлирoчка". На сайте предполагаемый ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад