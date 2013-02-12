Yuri35

Юрий Yuri35

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yarik_g
53 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Парсер одной рубрики сайта leroymerlin.ua
Грамотное тз. Быстрая оплата
Все очень быстро и качественно. Результатом доволен.
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stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Синхронизация Ecwid и WooCommerce (Wordpress)
WooCommerceWordPress
Приятно сотрудничать, понятное тз - моментальная оплата.
Рекомендую Степана, все сделал как нужно. Благодарю!
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susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн полиграфии (3 элемента)
Все на высшем уровне. С Юрием приятно работать, рекомендую!
Все сделано на отлично.
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта ювелирных изделий
Спасибо Юрию за интересный проект и приятное общение!Четкое задание, оплата своевременная. Рекомендую!
Все быстро и четко. Дал несколько вариантов на выбор, быстро доделал выбранный вариант. В общем все успешно.
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