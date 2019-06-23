YuriMelnick

Фотограф-ретушер
Привет, меня зовут Юрий Мельник и я предметный фотограф!
Спасибо за то, что уделили время для просмотра моего профиля!
Я готов помочь с воплощением Ваших идей и реализации различных проектов.
Действительно люблю фотографировать и ретушировать. Фотографии, это моя страсть. У меня есть степень по маркетингу, но я работаю в течение 2 лет в области фотосъемки.
В дополнение к предметной фотографии снимаю лайфстайл, портреты и стрит фото. Также занимаюсь цветокоррекцией фотографий.
Действие аккаунта приостановлено!