Написание медицинских текстов и перевод с английского на русский и украинские языки

Копирайтер, автор более 80 научных статей а так же публикаций научно-популярного характера. Есть опыт написания коротких медицинских публикаций (новостей) для сайтов медицинских и фармацевтической тематики. Опыт сотрудничества с таким интернет изданием. http://www.pereplet.ru/med/ Перевожу медицинские тексты с английского на русский и украинский языки. Образование высшее медицинское, кандидат медицинских наук. Рассмотрю предложения для удаленной работы.