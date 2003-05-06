Yurii_Slyvinskyi

Реклама у Facebook, Instagram, TikTok та YouTube | Експерт з Управлінні Соціальними Мережами

Ви готові вивести онлайн-присутність вашої компанії на новий рівень? 👀 📈

Моя місія — створювати ефектний контент, сприяти взаємодії та втілювати ваші бачення в життя!

Я - досвідчений маркетолог з фокусом на соціальних медіа та таргетованій рекламі, і моя сильна сторона полягає в індивідуальному підборі стратегій для кожного клієнта.

Ми наближаємо клієнтів до наших клієнтів за допомогою маркетингу в соціальних мережах із неймовірною рентабельністю інвестицій.

Я допоміг багатьом компаніям збільшити кількість конверсій, використовуючи SWOT-аналіз, дослідження ринку та конкурентів, а також аналіз даних для розробки настроюваних маркетингових стратегій, спрямованих на максимізацію результатів та досягнення ключових показників ефективності (KPI).

Моя експертиза управління соціальними медіа та таргетованою рекламою допомагає клієнтам досягати своїх маркетингових цілей та розкривати нові можливості для росту та розвитку бізнесу.

Оскільки ви тут, я припускаю, що ви шукаєте ВИНЯТКОВІ 💯 РЕЗУЛЬТАТИ. Це саме те, що я 🙋можу доставити для вас!