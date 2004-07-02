Звітливий, креативний та високопродуктивний фрілансер
Якщо ви шукали людину, яка якісно , без затримок виконає вашу роботу, завжди буде готова вислухати критику та переробити хоч мільйон разів задля 100% результату.
Вітаю!!!!
Я к вашим послугам.))
Мене звати Юрій, я спеціалізуюся на копірайтингу та рерайтингу.
Дуже добре володію такими мовами як:
Українська
Російська
Англійська
Завжди зможу допомогти в роботі з текстами найрізноманітніших тематик.
Редагування
Перефразування
Наповню текст макстмальною кількістю індивідуальних матеріалів.
Про себе можу сказати , що я досить відповідальна та старанна людина
??( Можете не хвилюватися) ??
Буду радий попрацювати з любим клієнтом)))).