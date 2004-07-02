Yuriy336

Юрий Филипенко Yuriy336

 
19 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Звітливий, креативний та високопродуктивний фрілансер

Якщо ви шукали людину, яка якісно , без затримок виконає вашу роботу, завжди буде готова вислухати критику та переробити хоч мільйон разів задля 100% результату.

Вітаю!!!!

Я к вашим послугам.))

Мене звати Юрій, я спеціалізуюся на копірайтингу та рерайтингу.

  1. Дуже добре володію такими мовами як:

  • Українська

  • Російська

  • Англійська

Завжди зможу допомогти в роботі з текстами найрізноманітніших тематик.

  • Редагування

  • Перефразування

  • Наповню текст макстмальною кількістю індивідуальних матеріалів.

Про себе можу сказати , що я досить відповідальна та старанна людина

??( Можете не хвилюватися) ??

Буду радий попрацювати з любим клієнтом)))).