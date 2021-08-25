Дизайн архитектурной среды

Добрый день. Я проектирую разнообразные архитектурные объекты. Также реализую дальнейшую их визуализацию. С моим портфолио, вы можете ознакомиться на моей странице. Творчески осуществлю ваши замыслы, или же предложу свои, по вашим пожеланиям.

С уважением, Юрий.

Архитектурное проектирование-моделирование. 3D визуализация экстерьера. Концепция-дизайн фасадов зданий. Функциональное зонирование. Планировочные решения. Ландшафтный дизайн.