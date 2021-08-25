Дизайн архитектурной среды
Добрый день. Я проектирую разнообразные архитектурные объекты. Также реализую дальнейшую их визуализацию. С моим портфолио, вы можете ознакомиться на моей странице. Творчески осуществлю ваши замыслы, или же предложу свои, по вашим пожеланиям.
С уважением, Юрий.
Архитектурное проектирование-моделирование. 3D визуализация экстерьера. Концепция-дизайн фасадов зданий. Функциональное зонирование. Планировочные решения. Ландшафтный дизайн.
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Портфолио
- 170221. Проектирование; визуализация.76 просмотров
- 310121. Проектирование; визуализация.82 просмотра
- 300121. Моделирование; визуализация.59 просмотров
- 260121. Моделирование; визуализация.89 просмотров
- 250121. Моделирование; визуализация.58 просмотров
- 271220.Моделирование; визуализация.80 просмотров
- 201220. Проектирование.66 просмотров
- 111220. Проектирование.74 просмотра
- 051220. Моделирование; визуализация.61 просмотр
- 151120. Моделирование; визуализация.67 просмотров
- 121120. Проектирование; визуализация.75 просмотров
- 081120. Моделирование; визуализация.65 просмотров