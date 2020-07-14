YuriyNotPickle

Меня зовут Юрий, умею делать очень многое на любительском уровне, быстро самостоятельно обучаюсь, что может быть полезно вам

Меня зовут Юрий, умею делать очень многое на любительском уровне. Хорошо владею пк, отлично разбираюсь в офисных программах. Раньше изучал программирование на Phyton, вполне справляюсь с не слишком сложными задачами, знаю базовый html. Разрабатывал сайты на Tilda, отлично владею офисными инструментами, могу заниматься копирайтом, рерайтом, могу быть контент-менеджером. На данный момент я на начале пути фрилансера, нам будет не сложно договориться о стоимости, потому что мне нужен опыт и отзывы.