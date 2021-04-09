Имею большой опыт во frontend-разработке в крупных компаниях в качестве Программиста, Разработчика.
Из решаемых задач:
- Разработка Frontend (Vue.js, Vanilla JS) для корпоративных порталов
- Внедрение и кастомизация компонентов DevExtreme
- Внедрение компонентов Highcharts
- Разработка, проектирование и верстка новых компонентов/виджетов
- Интеграция корпоративного портала с IBM MobileFirst Platform
- Внедрение OpenPGP.js для создания электронных цифровых подписей запросов
- Адаптивная верстка HTML по макетам (scss + БЭМ)
Используемые технологии:
JavaScript, Vue.js, Vuex, DevExtreme, jQuery, Webpack, Gulp, Sass, Scss, HTML, CSS, BEM, PWA, Highcharts.
Образование - высшее техническое (РГТУ им. Циолковского, Москва. Факультет Информационных технологий).
Английский - B2.
Работая со мной, Вы получаете только качественный продукт.
Готов проконсультировать и ответить на любые вопросы.
Портфолио
- Админка на чистом JS27 просмотров