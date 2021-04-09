Профессиональный Frontend. Качественно, быстро, ответственно. Опыт более 10 лет.

Имею большой опыт во frontend-разработке в крупных компаниях в качестве Программиста, Разработчика.

Из решаемых задач:

- Разработка Frontend (Vue.js, Vanilla JS) для корпоративных порталов

- Внедрение и кастомизация компонентов DevExtreme

- Внедрение компонентов Highcharts

- Разработка, проектирование и верстка новых компонентов/виджетов

- Интеграция корпоративного портала с IBM MobileFirst Platform

- Внедрение OpenPGP.js для создания электронных цифровых подписей запросов

- Адаптивная верстка HTML по макетам (scss + БЭМ)

Используемые технологии:

JavaScript, Vue.js, Vuex, DevExtreme, jQuery, Webpack, Gulp, Sass, Scss, HTML, CSS, BEM, PWA, Highcharts.

Образование - высшее техническое (РГТУ им. Циолковского, Москва. Факультет Информационных технологий).

Английский - B2.

Работая со мной, Вы получаете только качественный продукт.

Готов проконсультировать и ответить на любые вопросы.