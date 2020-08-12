Yuriy_M-Web

Качественная и адаптивная верстка сайтов

Здравствуйте, меня зовут Юрий Мясников. Я профессионально занимаюсь версткой сайтов, работая со мной вы получаете ответственного исполнителя.

Используемые технологии:

HTML5

CSS3, Flexbox, препроцессор SCSS

JavaScript/jQuery

Gulp4

БЭМ

Образование:

Высшее по специализации "Компьютерная инженерия", так же есть аттестат по верстке "MARCUP DEVELOPER".

Контакты:

Telegram: https://t.me/yuriy_msnkv

viber: +380631228113

whatsapp: +380631228113

Skype: Юрий Мясников (никнейм fath883)

Email: [email protected]

Пишите, буду рад сотрудничеству.