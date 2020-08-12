Yuriy_M-Web

Качественная и адаптивная верстка сайтов
Здравствуйте, меня зовут Юрий Мясников. Я профессионально занимаюсь версткой сайтов, работая со мной вы получаете ответственного исполнителя.
Используемые технологии:
- HTML5
- CSS3, Flexbox, препроцессор SCSS
- JavaScript/jQuery
- Gulp4
- БЭМ
Высшее по специализации "Компьютерная инженерия", так же есть аттестат по верстке "MARCUP DEVELOPER".
Контакты:
Telegram: https://t.me/yuriy_msnkv
viber: +380631228113
whatsapp: +380631228113
Skype: Юрий Мясников (никнейм fath883)
Email: [email protected]
Пишите, буду рад сотрудничеству.