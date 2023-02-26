Yuriy_Striga

Python разработчик

13 лет успешной работы руководителем организаций с разными направлениями. Выстраиваю весь рабочий

процесс от идеи до реализации. Всегда следую четко выстроенной стратегии для достижения результата.

Освоил профессиональные курсы Python

Разобрался, что такое программирование, функции, какие существуют типы данных.

Изучил операторы сравнения, и операторы ветвления.

Разобрался, что такое строка, какие есть методы у строк, и как с ними работать.

Изучил как работает цикл for и whiie. С их помощью написал типичный калькулятор).

Разобрал такие темы как массив, списки, кортеж,словарь.

Так же разобрали множества, ошибки, как работать с файлами.

Научился работать в Git.

Подробно разобрали функции и работу с ними.

Что такое ООП и как с ним работать.

Знаю что такое База данных и как в ней работать.

Научился создавать Telegram bot.

Подробно разобрал работу с Django.

Написал Instagram bot в качестве курсового проекта.



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