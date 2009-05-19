Yuriy_Vlasenko

ПК - досвід збирання, знаходження та усунення несправностей, підключення пери-ферійних пристроїв;

Мережеве обладнання – встановлення та налаштування;

Windows – 2000, XP, Vista встановлення, налаштування, використання спеціалізованих системних утиліт;

MS Office – користувач (форматування складних документів, імпорт даних з доку-ментів інших форматів);

Photoshop – розробка графіки для web, обробка фото та інших зображень;

DreamWeaver – розробка сайтів незначної складності;

Програмування Java Netbeans - розробка для власного використання;

Програмування 1С 7.7 ТиС – розробив проект автоматичної обробки прайсів постачальників для Інтернет магазину