Yuriy_Vlasenko

Юрий Власенко Yuriy_VlasenkoYuriy_Vlasenko
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
ПК - досвід збирання, знаходження та усунення несправностей, підключення пери-ферійних пристроїв;
Мережеве обладнання – встановлення та налаштування;
Windows – 2000, XP, Vista встановлення, налаштування, використання спеціалізованих системних утиліт;
MS Office – користувач (форматування складних документів, імпорт даних з доку-ментів інших форматів);
Photoshop – розробка графіки для web, обробка фото та інших зображень;
DreamWeaver – розробка сайтів незначної складності;
Програмування Java Netbeans - розробка для власного використання;
Програмування 1С 7.7 ТиС – розробив проект автоматичної обробки прайсів постачальників для Інтернет магазину