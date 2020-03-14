Yuriy_p

Юрий Yuriy_p

 
47 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Постинг в Инстаграмм и Фейсбук для оконной компании

    Необходим специалист для ведения Инстаграмм и Фейсбук страничек оконной компании. Специализация компании - металлопластиковые окна и двери. Интервал постов - два, три поста в неделю.

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить Ютуб канал оконной компании

    Добрый день! Необходимо сделать оформление ютуб канала для Компании, которая занимается продажей и установкой в розницу металлопластиковых окон и дверей. Шапка, аватарка, описание канала и тд и тп. Так же необходимо изготовить стартовую и финальную заставку для видеороликов ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг

    Добрый день! Открывается туристическое агенство. Необходимо придумать название и слоган, с последующей разработкой логотипа.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка нового фирменного стиля компании.

    Наша компания планирует обновить корпоративный стиль с  разработкой Нового логотипа. Будем рады получить от вас ценовое предложение и грамотные решения по разработке дизайна следующих элементов фирменного стиля: логотип компании фирменный бланк визитка корпоративная папка бланк электронного письма.

    Фирменный стиль38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$60
10 баллов
4 года назад
Нейминг
Постановка задачи четкая. Оплата в полном объеме без задержек. Рекомендую!
Грамотный специалист.
Ответный отзыв