Необходим специалист для ведения Инстаграмм и Фейсбук страничек оконной компании. Специализация компании - металлопластиковые окна и двери. Интервал постов - два, три поста в неделю.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо сделать оформление ютуб канала для Компании, которая занимается продажей и установкой в розницу металлопластиковых окон и дверей. Шапка, аватарка, описание канала и тд и тп. Так же необходимо изготовить стартовую и финальную заставку для видеороликов ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Открывается туристическое агенство. Необходимо придумать название и слоган, с последующей разработкой логотипа.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
Наша компания планирует обновить корпоративный стиль с разработкой Нового логотипа. Будем рады получить от вас ценовое предложение и грамотные решения по разработке дизайна следующих элементов фирменного стиля: логотип компании фирменный бланк визитка корпоративная папка бланк электронного письма.Фирменный стиль38 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
4 года назад
Постановка задачи четкая. Оплата в полном объеме без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотный специалист.