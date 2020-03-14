Добрый день! Необходимо сделать оформление ютуб канала для Компании, которая занимается продажей и установкой в розницу металлопластиковых окон и дверей. Шапка, аватарка, описание канала и тд и тп. Так же необходимо изготовить стартовую и финальную заставку для видеороликов ...