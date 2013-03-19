графический дизайнер
Разработаю для вас качественный, оригинальный и запоминающийся дизайн:
- полиграфической продукции;
- наружной рекламы;
- упаковки, этикетки;
- фирменного стиля.
Работа с фотографиями:
-обработка RAW файлов;
-обработка и цветокоррекция фотографий;
-ретушь фото;
-коллаж.
Вэб:
-иконки;
-дизайн сайтов.
Обращайтесь, буду рад помочь!
Верстка полиграфии
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от $30
от 1 дня
#1750
Наружная реклама
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от $50
от 2 дней
#1869
Фирменный стиль
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от $100
от 3 дней
#1891
Дизайн продукции
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от $60
от 3 дней
#1950
Логотипы и Знаки
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от $35
от 2 дней
#4079