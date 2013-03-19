графический дизайнер

Разработаю для вас качественный, оригинальный и запоминающийся дизайн:

- полиграфической продукции;

- наружной рекламы;

- упаковки, этикетки;

- фирменного стиля.

Работа с фотографиями:

-обработка RAW файлов;

-обработка и цветокоррекция фотографий;

-ретушь фото;

-коллаж.

Вэб:

-иконки;

-дизайн сайтов.

Обращайтесь, буду рад помочь!