Yurmal

Юрий Yurmal

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
графический дизайнер

Разработаю для вас качественный, оригинальный и запоминающийся дизайн:

- полиграфической продукции;

- наружной рекламы;

- упаковки, этикетки;

- фирменного стиля.

Работа с фотографиями:

-обработка RAW файлов;

-обработка и цветокоррекция фотографий;

-ретушь фото;

-коллаж.

Вэб:

-иконки;

-дизайн сайтов.

Обращайтесь, буду рад помочь!

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1750
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1869
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1891
Дизайн продукции
нет отзывов
от $60
от 3 дней
#1950
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#4079