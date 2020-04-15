YurovaElvina

Эльвина YurovaElvina

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Маркетолог
  • Разработка стратегии продвижения мобильных приложений.
  • Расчет бюджета и составление KPI для проектов.
  • Создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний (контекстная  реклама, таргетированная реклама, видеореклама).
  • ASO мобильных приложений.
  • Взаимодействие с подрядчиками по закупу мотивированного трафика,  тестирование различных гипотез. Вывод в ТОП-5 приложений в категориях  (Еда и напитки, Медицина).
  • Аналитика приложений с помощью AppMetrica, iTunes Connect, Google Play  Console, Google Analytics, Firebase, Appsflyer, внутренних сервисов  компании. Составление рекомендаций для улучшения юзабилити  мобильных приложений.
  • Составление отчетов по продвижению и аналитики мобильных  приложений.
  • Составление ТЗ для разработчиков, дизайнера, копирайтера, СММ-специалиста. Контроль  выполнения задач.
  • Взаимодействие с клиентом. Предоставление отчетности, документооборот.
Контекстная реклама
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга