Маркетолог
- Разработка стратегии продвижения мобильных приложений.
- Расчет бюджета и составление KPI для проектов.
- Создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний (контекстная реклама, таргетированная реклама, видеореклама).
- ASO мобильных приложений.
- Взаимодействие с подрядчиками по закупу мотивированного трафика, тестирование различных гипотез. Вывод в ТОП-5 приложений в категориях (Еда и напитки, Медицина).
- Аналитика приложений с помощью AppMetrica, iTunes Connect, Google Play Console, Google Analytics, Firebase, Appsflyer, внутренних сервисов компании. Составление рекомендаций для улучшения юзабилити мобильных приложений.
- Составление отчетов по продвижению и аналитики мобильных приложений.
- Составление ТЗ для разработчиков, дизайнера, копирайтера, СММ-специалиста. Контроль выполнения задач.
- Взаимодействие с клиентом. Предоставление отчетности, документооборот.
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Контекстная реклама
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Маркетинговый анализ
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