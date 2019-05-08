YuryMikhno

Интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог. Разработаю стратегию интернет-маркетинга, е-мейл маркетинга, настрою контекстную рекламу и веб-аналитику. Сделаю аудит продвижения в интернете и маркетинговых воронок.

Дипломированный специалист "Нетологии" по SEO-продвижению, е-мейл маркетингу и веб-аналитике, есть сертификаты Яндекса и Google по контекстной рекламе.

Опыт работы интернет-маркетологом — 3 года. До фриланса работал в офисе, сейчас ищу интересные проекты с перспективой на удаленку.