Архитектура, дизайн интерьеров, 3d визуализация, рабочая документация
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Приднепровская Государственная Академия Строительства и Архитектуры (бывш. ДИСИ), 2002 – 2008.
- Факультет: Архитектурный;
- Кафедра: Архитектурное проектирование;
- Статус: Специалист.
- В 2008 году был награжден 17-м обзором конкурсов дипломных проектов выпускников
архитектурных и художественных специальностей высших учебных заведений Украины,
национальным университетом Водного хозяйства и Природопользования за лучший проект
2008 года от ПГАСиА - дипломный проект "Торгово-развлекательный комплекс"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- ArchiCAD (эксперт)
- Artlantis Studio (эксперт)
- Fhotoshop (эксперт)
- 3ds Max Design (стандарт)
- V-Ray 2 (стандарт)
- СorelDRAW (стандарт)
- Corel VideoStudio Pro X3 (эксперт)
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
- Архитектура
- Дизайн интерьера
- Визуализация и моделирование
- Рабочая документация
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ:
Резюме
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СХЕМА РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ:
- Знакомство.
- Обсуждение проекта, объемов работы, бюджета, сроков.
- Составления подробного ТЗ и утверждения его заказчиком.
- Предоплата 50% от стоимости проекта или по договоренности.
- Начало работы.
- Предоставление промежуточных результатов работы.
- Внесение правок заказчиком.
- Сдача проекта.
- Оплата.
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
#397
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
#441