Yury_Demensky

Юрий Деменский Yury_Demensky

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Архитектура, дизайн интерьеров, 3d визуализация, рабочая документация

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Приднепровская Государственная Академия Строительства и Архитектуры (бывш. ДИСИ), 2002 – 2008.

  • Факультет: Архитектурный;
  • Кафедра: Архитектурное проектирование;
  • Статус: Специалист.
- В 2007 году получил диплом бакалавра.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
  • В 2008 году был награжден 17-м обзором конкурсов дипломных проектов выпускников

    архитектурных и художественных специальностей высших учебных заведений Украины,

    национальным университетом Водного хозяйства и Природопользования за лучший проект

    2008 года от ПГАСиА - дипломный проект  "Торгово-развлекательный комплекс" 

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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

  • ArchiCAD (эксперт)
  • Artlantis Studio (эксперт)
  • Fhotoshop (эксперт)
  • 3ds Max Design (стандарт)
  • V-Ray 2 (стандарт)
  • СorelDRAW (стандарт)
  • Corel VideoStudio Pro X3 (эксперт)
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

  • Архитектура
  • Дизайн интерьера
  • Визуализация и моделирование
  • Рабочая документация
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ПОДРОБНЕЕ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ:

Резюме

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СХЕМА РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ:

  • Знакомство.
  • Обсуждение проекта, объемов работы, бюджета, сроков.
  • Составления подробного ТЗ и утверждения его заказчиком.
  • Предоплата 50% от стоимости проекта или по договоренности.
  • Начало работы.
  • Предоставление промежуточных результатов работы.
  • Внесение правок заказчиком.
  • Сдача проекта.
  • Оплата.
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
#397
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
#441