Yustinasmm

SMM-менеджер

Здравствуйте! 👋 Я SMM-менеджер.

Чем я могу вам помочь:

- Аудит (анализ аккаунта) с последующей консультацией

- Оформление шапки профиля

- Создание контент-плана

- Оформление и ведение аккаунта

- Анализ вашей ЦА и привлечение трафика

- Анализ ваших конкурентов.

На данный момент готова взять клиента под ключ со скидкой 35%.

На аудит до конца августа действует скидка 50%.

Если Вас заинтересовало предложение, свяжитесь со мной. WhatApp, Viber, Telegram 89025490594