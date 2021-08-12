Yustinasmm

SMM-менеджер
Здравствуйте! 👋 Я SMM-менеджер.
Чем я могу вам помочь:
- Аудит (анализ аккаунта) с последующей консультацией
- Оформление шапки профиля
- Создание контент-плана
- Оформление и ведение аккаунта
- Анализ вашей ЦА и привлечение трафика
- Анализ ваших конкурентов.
На данный момент готова взять клиента под ключ со скидкой 35%.
На аудит до конца августа действует скидка 50%.
Если Вас заинтересовало предложение, свяжитесь со мной. WhatApp, Viber, Telegram 89025490594
Действие аккаунта приостановлено!