Начинающий веб фронт энд программист.

Привет! Я начинающий веб фронт энд программист. На данный момент хорошо знаю верстку(Html, Css). JS знаю в уровне начинающего. Работаю во фрилансе исключительно для опыта.

Выполненные работы:

- https://yusufbek-56.github.io/LYMA/

(На данный момент только одна работа, но планируется 4. Макет нашел с открытых источников)

Верстка моей первой работы заняло у меня 1.5 недели, в основном время ушло в отладку.

Насчет цены: как я писал ранее, я во фрилансе исключительно для опыта. Смотря на цены я понял что верстка это штука не дешевая, но так как я для опыта, я предлагаю цену от 10$. Если сделанная мною работа вам не понравится, то готов переделывать или пишите на ранних стадиях чтобы отменить.

Мой github:

- https://github.com/Yusufbek-56/

Мой instagram:

- https://www.instagram.com/yusufbek140207/

(Телеграм напишу в отклике)