ОБРАЗОВАНИЕ:
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Факультет: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Специальность: Лингвист.Переводчик (английский; немецкий)
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2011 по 2014 г.г. работала внештатным переводчиком в ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" (перевод технической документации, соглашений, руководств и т.д. с/на английский)
С 2014 по 2017 - МБУК "Театр "У Моста": Перевод официальных писем и юридической документации с английского языка на русский и с русского на английский.
Участие в международном фестивале (поиск иностранных театров-участников, деловая переписка с иностранными театрами, перевод буклета, аннотаций к спектаклям, дипломов участников фестиваля, составление и перевод благодарственных писем, анализ перевода пьес, устный последовательный перевод во время приемов, сопровождение иностранных участников и жюри фестиваля, подготовка субтритров к постановкам).
Поиск международных фестивалей и установление контактов с их организаторами с целью участия театра (оформление заявок на английском языке, деловая переписка, обсуждение технических вопросов площадок).
Организация гастролей театральной труппы за рубеж (поиск площадок, договоренность с театрами о показе спектаклей, заключение договоров с площадками (перевод юридической документации), ведение рекламной кампании за рубежом во время гастролей, подготовка субтитров, дистанционное сопровождение гастрольной труппы.
УСЛУГИ:
- письменный перевод с/на английский язык
ТЕМАТИКИ:
- общая
- деловая (деловая и частная корреспонденция, резюме, рекомендательные письма, справки, лекции, презентации, т.д.)
- техническая (руководства, описания, т.д.)
- художественная
Конфиденциальность информации гарантирую!
КОНТАКТЫ:
Моб.: +7 902 80 39 017 (viber, whats app)
Почта: [email protected]
Skype: manchiks81