ОБРАЗОВАНИЕ:

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Факультет: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Специальность: Лингвист.Переводчик (английский; немецкий)

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2011 по 2014 г.г. работала внештатным переводчиком в ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" (перевод технической документации, соглашений, руководств и т.д. с/на английский)

С 2014 по 2017 - МБУК "Театр "У Моста": Перевод официальных писем и юридической документации с английского языка на русский и с русского на английский.

Участие в международном фестивале (поиск иностранных театров-участников, деловая переписка с иностранными театрами, перевод буклета, аннотаций к спектаклям, дипломов участников фестиваля, составление и перевод благодарственных писем, анализ перевода пьес, устный последовательный перевод во время приемов, сопровождение иностранных участников и жюри фестиваля, подготовка субтритров к постановкам).

Поиск международных фестивалей и установление контактов с их организаторами с целью участия театра (оформление заявок на английском языке, деловая переписка, обсуждение технических вопросов площадок).

Организация гастролей театральной труппы за рубеж (поиск площадок, договоренность с театрами о показе спектаклей, заключение договоров с площадками (перевод юридической документации), ведение рекламной кампании за рубежом во время гастролей, подготовка субтитров, дистанционное сопровождение гастрольной труппы.

УСЛУГИ:

- письменный перевод с/на английский язык

ТЕМАТИКИ:

- общая

- деловая (деловая и частная корреспонденция, резюме, рекомендательные письма, справки, лекции, презентации, т.д.)

- техническая (руководства, описания, т.д.)

- художественная

Конфиденциальность информации гарантирую!

КОНТАКТЫ:

Моб.: +7 902 80 39 017 (viber, whats app)

Почта: [email protected]

Skype: manchiks81