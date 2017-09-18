Yusya_V

Юлия Воронина Yusya_V

 
27 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Эффективное продвижение в социальных сетях , администрирование и ведение аккаунтов (Instagram, ВК)

SMM -  продвижение и консультация.

1. Веду группы и страницы в социальных сетях.

2. Консультирую по продвижению профиля.

3. Создаю профили в соц. сетях.

Основная направленность - ведение и продвижение Instagram аккаунтов.

Использую только легальные методы раскрутки. 

В результате моей работы вы получите :

1. Увеличение узнаваемости 

2. Привлечение целевой аудитории

3. Рост лояльности целевой аудитории

Образование : Высшее. ННГУ им. Лобачевского . Факультет экономики и предпринимательства.  Специальность - экономист.

К работе подхожу организованно и творчески!