Эффективное продвижение в социальных сетях , администрирование и ведение аккаунтов (Instagram, ВК)
SMM - продвижение и консультация.
1. Веду группы и страницы в социальных сетях.
2. Консультирую по продвижению профиля.
3. Создаю профили в соц. сетях.
Основная направленность - ведение и продвижение Instagram аккаунтов.
Использую только легальные методы раскрутки.
В результате моей работы вы получите :
1. Увеличение узнаваемости
2. Привлечение целевой аудитории
3. Рост лояльности целевой аудитории
Образование : Высшее. ННГУ им. Лобачевского . Факультет экономики и предпринимательства. Специальность - экономист.
К работе подхожу организованно и творчески!
Действие аккаунта приостановлено!