Ювеналий Карпенко YuvenaliyYuvenaliy
42 годаРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
ART DESign, интерьер, архитектура, ландшафт.
Архитектор-дизайнер с опытом работы 5лет.
разработка стилей, интерьера, архитектуры и ландшафта, а так же, рекламных стендов, выставочных стендов.
3D визуализация проектов.
работы быстро качественно и профессионально.
владение программами autocad, 3Dmax,Vray, Corona render, photoshop. CorellDraw
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Портфолио
- House118 просмотров
- Interior fragment142 просмотра
- 2х этажная квартира у моря179 просмотров
- Villa fragment interior139 просмотров
- Ванная комната149 просмотров
- Без названия177 просмотров