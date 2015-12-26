Yuvenaliy

Ювеналий Карпенко Yuvenaliy

 
42 годаРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
ART DESign, интерьер, архитектура, ландшафт.

Архитектор-дизайнер с опытом работы 5лет.

разработка стилей, интерьера, архитектуры и ландшафта, а так же, рекламных стендов, выставочных стендов.

3D визуализация проектов.

работы быстро качественно и профессионально.

владение программами  autocad, 3Dmax,Vray, Corona render, photoshop. CorellDraw

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
Портфолио