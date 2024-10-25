На протяжении двух лет активно работаю в сфере SEO продвижения сайтов. Есть успешные кейсы по работе с сайтами услуг и интернет-магазинами. Если вы владелец сайта, намерены развивать бизнес и повышать продажи - мы можем быть полезны друг
другу.
Основные преимущества сотрудничества со мной:
1. Работаю над реальным увеличением трафика и продаж.
2. Только белое SEO. Никаких накруток, спама и временных ссылок.
3. Не обещаю чудес и ТОПа за неделю. Реальные сроки и прогнозы
4. Репутация - для меня не пустой звук.
5. Всегда на связи. Никаких отключений интернета и "изменившихся личных обстоятельств"
Работаю по четкому плану:
- Знакомлюсь с вашим проектом и составляю индивидуальное коммерческое предложение.
- Обсуждаем сроки и перспективы сотрудничества.
- Глубокий аудит и составление инструкций по необходимым техническим настройкам.
- Внутренняя оптимизация и создание посадочных страниц.
- Наращивание ссылочной массы (только вечные качественные ссылки из статей).
- Работа с юзабилити сайта, повышение конверсии и поведенческих факторов.
Формат сотрудничества: - part-time дистанционно