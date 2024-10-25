SEO продвижения сайтов

На протяжении двух лет активно работаю в сфере SEO продвижения сайтов. Есть успешные кейсы по работе с сайтами услуг и интернет-магазинами. Если вы владелец сайта, намерены развивать бизнес и повышать продажи - мы можем быть полезны друг

другу.

Основные преимущества сотрудничества со мной:

1. Работаю над реальным увеличением трафика и продаж.

2. Только белое SEO. Никаких накруток, спама и временных ссылок.

3. Не обещаю чудес и ТОПа за неделю. Реальные сроки и прогнозы

4. Репутация - для меня не пустой звук.

5. Всегда на связи. Никаких отключений интернета и "изменившихся личных обстоятельств"

Работаю по четкому плану:

- Знакомлюсь с вашим проектом и составляю индивидуальное коммерческое предложение.

- Обсуждаем сроки и перспективы сотрудничества.

- Глубокий аудит и составление инструкций по необходимым техническим настройкам.

- Внутренняя оптимизация и создание посадочных страниц.

- Наращивание ссылочной массы (только вечные качественные ссылки из статей).

- Работа с юзабилити сайта, повышение конверсии и поведенческих факторов.

Формат сотрудничества: - part-time дистанционно