Монтажёр видеороликов

Всем привет, раньше делал видео лично для себя в TikTok, но у меня иссякли силы придумывать идеи для роликов и всё же, я хочу продолжить этим заниматься, с вас идея или видео материал. Могу предоставить вам свои услуги, такие как:

Монтаж видео и аудио;

Наложение различных звуков;

Сделаю нужный формат;

Уберу различные водяные знаки;

Добавлю текст и ваш логотип.

Так же делаю видео для TikTok'a, VK клипы и так далее.

Пишите, всё обговорим, отвечаю быстро!