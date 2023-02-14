Монтажёр видеороликов
Всем привет, раньше делал видео лично для себя в TikTok, но у меня иссякли силы придумывать идеи для роликов и всё же, я хочу продолжить этим заниматься, с вас идея или видео материал. Могу предоставить вам свои услуги, такие как:
Монтаж видео и аудио;
Наложение различных звуков;
Сделаю нужный формат;
Уберу различные водяные знаки;
Добавлю текст и ваш логотип.
Так же делаю видео для TikTok'a, VK клипы и так далее.
Пишите, всё обговорим, отвечаю быстро!
Я против войны в Украине!