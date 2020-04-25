О нас....

Здравствуйте! Меня зовут Руслан.

Я руководитель агентства PPC рекламы - Web-Sci.

У нас более 8 лет опыта работы как с русскими, так и зарубежными проектами (Франция, США, Канада, Великобритания, Швейцария, Таиланд, Чехия).

Мы специализируемся на PPC и PPV (Pay Per Click и Pay Per View) рекламе, Web-аналитике и SEO аудите сайтов:

- Google Ads (YouTube Ads, GDN, Google Shopping, Search Ads, App Ads - Полный спектр)

- Яндекс.Директ (Полный спектр + Яндекс.Маркет)

- Bing Ads (Полный спектр)

- Facebook/Instagram Ads, VK Ads, MyTarget (Полный спектр, кроме ведения аккаунтов)

- Google Tag Manager, Google Analytics, Яндекс.Метрика

- SEO аудит сайтов

Имеем полную сертификацию Google Ads, Яндекс.Директ а также официальный статус Premier Google Partners - https://web-sci.net/ru

Вы же не пойдете к врачу без диплома и опыта? Почему вашим бизнесом должны заниматься дилетанты?

Делаем дорого, качественно, своевременно!

Наши услуги гарантированно выполняются с учетом всех требований дальнейшего развития проекта. К каждому проекту подходим ответственно и индивидуально. Ценим и настроены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Мы гарантируем:

- Исключительно профессиональную настройку ваших рекламных аккаунтов, которая будет приносить только целевой трафик и конверсии

- Своевременную отчетность

- Индивидуальный подход и компетентную поддержку

- Внедрение актуальных технологий PPC-маркетинга

- Пунктуальность и профессионализм в работе

- Работу на ваших аккаунтах

- Принятие решений, основываясь на анализе данных, а не "пальцем в небо"

- Эффективное распределение Вашего рекламного бюджета

Телефон: 8 (989) 618-02-90 (Telegram, WhatsApp)

E-mail:

Site: ntkproject.ru

Если Вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность — она обойдется вам гораздо дороже.

!НИКОГДА не платите деньги, не написав мне на e-mail или в личку (мошенники в Skype)!