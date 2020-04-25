Здравствуйте! Меня зовут Руслан.
Я руководитель агентства PPC рекламы - Web-Sci.
У нас более 8 лет опыта работы как с русскими, так и зарубежными проектами (Франция, США, Канада, Великобритания, Швейцария, Таиланд, Чехия).
Мы специализируемся на PPC и PPV (Pay Per Click и Pay Per View) рекламе, Web-аналитике и SEO аудите сайтов:
- Google Ads (YouTube Ads, GDN, Google Shopping, Search Ads, App Ads - Полный спектр)
- Яндекс.Директ (Полный спектр + Яндекс.Маркет)
- Bing Ads (Полный спектр)
- Facebook/Instagram Ads, VK Ads, MyTarget (Полный спектр, кроме ведения аккаунтов)
- Google Tag Manager, Google Analytics, Яндекс.Метрика
- SEO аудит сайтов
Имеем полную сертификацию Google Ads, Яндекс.Директ а также официальный статус Premier Google Partners - https://web-sci.net/ru
Вы же не пойдете к врачу без диплома и опыта? Почему вашим бизнесом должны заниматься дилетанты?
Делаем дорого, качественно, своевременно!
Наши услуги гарантированно выполняются с учетом всех требований дальнейшего развития проекта. К каждому проекту подходим ответственно и индивидуально. Ценим и настроены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Мы гарантируем:
- Исключительно профессиональную настройку ваших рекламных аккаунтов, которая будет приносить только целевой трафик и конверсии
- Своевременную отчетность
- Индивидуальный подход и компетентную поддержку
- Внедрение актуальных технологий PPC-маркетинга
- Пунктуальность и профессионализм в работе
- Работу на ваших аккаунтах
- Принятие решений, основываясь на анализе данных, а не "пальцем в небо"
- Эффективное распределение Вашего рекламного бюджета
Телефон: 8 (989) 618-02-90 (Telegram, WhatsApp)
E-mail:
Site: ntkproject.ru
Если Вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность — она обойдется вам гораздо дороже.
!НИКОГДА не платите деньги, не написав мне на e-mail или в личку (мошенники в Skype)!