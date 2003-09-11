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Здравствуйте!👋🏻

Моё имя Кирилл, я верстальщик с дипломом по web-разработке, занимаюсь коммерческим созданием сайтов более 3 лет. У меня есть рекомендации от ux-journal и MB Creative, так же являюсь участником нескольких подборок от UProck

Прайс:

- Разработка одностраничного сайта под ключ - от 10000 рублей

- Верстка одностраничного сайта по готовому макету - от 5000 рублей

⏱Срок выполнения работ:

Сайт 5.000 рублей - 3 дня

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❗Почему вам нужно написать мне:

✅ - Низкая цена

✅ - Высокое качество и гарантия на свой продукт

✅ - Реальный опыт разработки, а не взятые из воздуха 10-ки лет одностраничного непечатное слово

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