Здравствуйте!

Занимаюсь музыкой уже как 4 года, делаю треки разных жанров.

В основном пишу биты, за спиной несколько колабов с разными артистами.

Пишу биты в Trap, Dark, Sad, Mafia и других жанрах, по стилям вообще могу любой, но в основном беру зарубежные тренды на которых вдохновляюсь. Любимые исполнители в музыке, Drake, Travis Skott, lil Uzi и Suicideboys. А вообще я миломан так что вдохновляюсь многими исполнителями и русскими и зарубежными.



Стандартный прайс лист у меня такой:

Type beat - от 500 руб.

Сводка - 150.

Войс тег - 200 руб.

Стоимость правки 100 руб.

(при заказе бесплатных правок 3)



Так же с ценой можно договорится в зависимости от заказа и его сложности.