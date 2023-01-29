Здравствуйте!
Занимаюсь музыкой уже как 4 года, делаю треки разных жанров.
В основном пишу биты, за спиной несколько колабов с разными артистами.
Пишу биты в Trap, Dark, Sad, Mafia и других жанрах, по стилям вообще могу любой, но в основном беру зарубежные тренды на которых вдохновляюсь. Любимые исполнители в музыке, Drake, Travis Skott, lil Uzi и Suicideboys. А вообще я миломан так что вдохновляюсь многими исполнителями и русскими и зарубежными.
Стандартный прайс лист у меня такой:
Type beat - от 500 руб.
Сводка - 150.
Войс тег - 200 руб.
Стоимость правки 100 руб.
(при заказе бесплатных правок 3)
Так же с ценой можно договорится в зависимости от заказа и его сложности.