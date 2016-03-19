За плечами есть опыт создания аудиокниг (художественная и бизнес-литература), озвучка мультипликационных и художественных фильмов,
а также "дело всей жизни" - озвучка чехословацкого сериала "Больница на
окраине города" и двух его продолжений (ещё в процессе ). Кроме того, три года работы на радиостанции "Дорожное радио" в
должности радио (опять же) ведущего, и ведущим новостей на местном
телеканале.
Примеры работ в самом, пожалуй, объёмном виде представлены на рутрекере в почти пятидесяти раздачах всего и вся:
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=ZERZIA
Тестовую запись могу сделать бесплатно, условия сотрудничества легко и с
удовольствием можем обговорить с заказчиком в личной переписке.
Для общения доступна электронная почта, Вконтакте, скайп по необходимости.
Буду рад новым работам и новым знакомствам!