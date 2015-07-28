Копирайтер/рерайтер/слоганы/стихи

Наполнение сайтов статьями, работа с ключевыми словами. Могу составлять слоганы, сочинять стихи на заданную тематику.

Опыт работы 2 года (в основном одноразовые или небольшие заказы, был постоянный заказчик последние 9 месяцев).

Пишу SEO-тексты на разные темы, высокая степень уникальности 99-100%. Ключи использую, согласно пожеланиям клиента. Всегда стараюсь формировать гармоничные фразы, чтобы они были читабельными и интересными для посетителя странички. Обязательно придерживаюсь логической последовательности изложения материала!

Сотрудничала с сайтами :

c апреля 2015г - y-remont.ru и stanwoods.ru

http://dela-ruk.ru/ - (сотрудничество в 2014г в теч. 9 мес.) написание уникальных статей различной тематики (строительство, ремонт жилья, ремонт техники, кладка каминов, установка сантехники, сад и огород, хобби, рукоделие, моделирование, автотематика, мебель, кулинария, здоровье, красота, свадьба, дети, материнство, женские тематики и прочее) и передача их владельцу для публикации на сайте.

Примеры некоторых моих работ:

http://www.stanwoods.ru/2015/05/kvartiry-v-podmoskove-foto-kak-vybrat/

http://www.stanwoods.ru/2015/05/palletnye-stellazhi/

http://www.stanwoods.ru/2015/05/kesson-plastikovyj-dlya-skvazhiny/

http://www.stanwoods.ru/2015/05/kuplyu-dom-foto-sovety/

http://www.stanwoods.ru/2015/05/probkovyj-pol-tsena-kupit/

http://y-remont.ru/2015/04/stellazhi-v-lerua-merlen/

http://dela-ruk.ru/load/masteru/dom/kak_sdelat_pesochnicu_svoimi_rukami/3-1-0-8550

http://dela-ruk.ru/load/masteru/sadovodstvo/skamejka_sadovaja_svoimi_rukami_foto_master_klass/55-1-0-9471

http://dela-ruk.ru/load/masteru/svadba/svadebnyj_korabl_iz_konfet/61-1-0-7297

http://dela-ruk.ru/load/masteru/razvlechenija/kak_ustanovit_dvigatel_na_samoletik/7-1-0-7858

http://dela-ruk.ru/load/masteru/samodelnye_ustrojstva/kak_sdelat_radio/10-1-0-7729

http://dela-ruk.ru/load/masteru/dom/kak_namotat_lesku_na_motokosu_svoimi_rukami/3-1-0-9458

http://dela-ruk.ru/load/masteru/stroitelstvo/kak_pravilno_ukladyvat_plitku_video_master_klass/25-1-0-9424

http://dela-ruk.ru/load/masteru/stroitelstvo/kak_pravilno_ukladyvat_plitku_video_master_klass/25-1-0-9424

http://dela-ruk.ru/load/masteru/stroitelstvo/kak_vyrovnjat_steny_pod_oboi_svoimi_rukami/25-1-0-9447

http://dela-ruk.ru/load/masteru/makijazh/makijazh_na_khehllouin_svoimi_rukami/43-1-0-8868

http://dela-ruk.ru/load/masteru/makijazh/khehllouin_skelet_svoimi_rukami_na_ruke/43-1-0-8865

и т.д.

http://ulimebel.ru/ - наполнение сайта по продаже мебели вУльяновске- заливка фото товара, формирование и публикация кратких описаний, тегов (мой ник Iren).

http://www.chooses.ru/photo/ - наполнение сайта советов (раздел фотохостинг) - заливка фото различной тематики, формирование и публикация кратких описаний, тегов (мой ник Iren).

Из раннего :

Статья для одностраничного сайта http://www.zvezdec.ru/

Статья для туристического портала:

http://bulgaria-sun.ru/bulgarii/BelvedereHolidayClub/reviews_2310.html