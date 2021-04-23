ZF210522585HK

Транскрибация

Транскрибация с аудио ивидео файлов. Владею методом слепого десятипальцевого набора текста. Качественно и быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т.д. Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задач с учётом заявленных требований. Настроена на положительное сотрудничество. Работаю только с записями на русском языке. В рамках работы убираю слова паразиты.(Если это необходимо) Расставляю тайм-коды. (Если это необходимо) Выполню вашу задачу с максимальной ответственностью.