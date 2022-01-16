ZOO_Design

3D Артист

Занимаюсь 3D

Предоставляю следующие услуги:

- 3D Моделирование любой сложности.

- Текстурирование, ретопология, развёртка.

- Создаю PBR текстуры

- 3D Анимация

- Риггинг анимация

- 3D Визуализация

- Рендер

Мой софт.

Blender 3D. (основа)

Maya, 3DMax

Substance Painter.

Marmoset.

Adobe Photoshop.

Adobe Premiere Pro 2020.

Мой портфолио на Art station https://www.artstation.com/zoo_desighn

Готов примкнуть к команде.

У вас должно быть чёткое понимание того, чего вы хотите.

Вот подробная инструкция, как создать ТЗ https://vc.ru/marketing/283372-kak-sostavit-tehnicheskoe-zadanie-na-animacionnoe-video

Дизайн интерьера - выполняю работы, в 3д под курированием профессионального дизайнера (Дорого).