ZOO_Design

3D Артист
Занимаюсь 3D
Предоставляю следующие услуги:
- 3D Моделирование любой сложности.
- Текстурирование, ретопология, развёртка.
- Создаю PBR текстуры
- 3D Анимация
- Риггинг анимация
- 3D Визуализация
- Рендер
Мой софт.
Blender 3D. (основа)
Maya, 3DMax
Substance Painter.
Marmoset.
Adobe Photoshop.
Adobe Premiere Pro 2020.
Мой портфолио на Art station https://www.artstation.com/zoo_desighn
Готов примкнуть к команде.
У вас должно быть чёткое понимание того, чего вы хотите.
Вот подробная инструкция, как создать ТЗ https://vc.ru/marketing/283372-kak-sostavit-tehnicheskoe-zadanie-na-animacionnoe-video
Дизайн интерьера - выполняю работы, в 3д под курированием профессионального дизайнера (Дорого).
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