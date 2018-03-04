Я дизайнер игр и приложений, а также умею работать в Microsoft Access, то есть создавать базы данных!
Доброго времени суток! Я умею разрабатывать дизайн игр и приложений, умею работать в программе Microsoft Access, создавать базы данных! Еще я могу создавать презентации, для заказа только презентаций, напишите мне на почту [email protected]!
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Базы данных
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$2/час
от $20от 15 дней
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга