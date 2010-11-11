Профессиональный дизайн любого вида полиграфической продукции

Предлагаю:

* дизайн печатной рекламы от флайеров до плакатов,

* подготовка файлов для печати,

* разработка логотипа, слогана, фирменного стиля, фирменных бланков и всего, что связано с фирменным стилем

* дизайн рекламных баннеров для Интернет,

* Разработка дизайнерских визиток, буклетов, каталогов, фирменных календарей и многое другое.

* написание рекламных и PR статей,

* графическое оформление рекламы для газет и журналов.

Более 4-х лет стажа работы в газете, графическим дизайнером. Выполняю свою работу с учетом полученных знаний в области психологии, рекламы, маркетинга и дизайна. К каждому новому клиенту практикую индивидуальный продход. Разрабоатываю дизайн таким образом что бы с помощью него продукт успешно продавался!