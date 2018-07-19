ZV_design

Александр ZV_design

 
29 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Опыт, качество, сроки. Любой стиль.

Знание программ:3ds Max, AutoCAD, Marvelous Designer, Adobe After Effects, Photoshop.

Опыт работы 9 лет.

2016г. - По итогам третьего смотра-конкурса архитектурных и дизайнерских проектов внутреннего пространства с международным участием BATIMAT INSIDE 2016

Диплом  "Смелость работы с принтами"  за проект "ALICE".Диплом от редакции "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС", от Натальи Мальцевой.

2017г. -Проект VICTORIA прошёл в финал конкурса " ИНТЕРИУМ 2017", проходящего в рамках Киевского международного мебельного форума KIFF 2017 . Проект представлен в галерее третьего павильона Выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" 

Выполняем заказы в разных форматах. Возможна только планировка или полный проект (все необходимые чертежи для строителей+ визуализации). 

https://www.behance.net/ZoyVorotyntseva

СХЕМА РАБОТЫ:

1.   Уточняем, обсуждаем и утверждаем задание;

2.   Аванс (50%);

3.   Подготовка планировки (2 варианта) Планировка готовится с учетом оптимальной эргономики и пожеланий заказчика.

4.  Утверждаете или пишите правки;

5.  На основании утвержденной планировки  готовятся варианты эскзных визуализаций.

6.  Утверждаете или пишите правки;

7.  На основании утвержденной концепции   готовится альбом проектной документации:

      Планировка + экспликация помещений.

      План расстановки мебели.

      План открывания дверей

      План демонтажа\монтажа.

      План пола.

      План потолка.

      План размещения светильников и распределение линий по включателям.

      План электрики.

      Привязка сантехоборудования.

      Развертки стен со спецификацией элементов оформления, плитки, и др. отделочных материалов.

      3d визуализации.

8.    Показываю окончательную работу с внесенными правками, если будут;

9.    Переводите остаток;

10.   Высылаю необходимые файлы.

AutoCAD3ds MaxPhotoshopAfter Effects
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