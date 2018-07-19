Опыт, качество, сроки. Любой стиль.

Знание программ:3ds Max, AutoCAD, Marvelous Designer, Adobe After Effects, Photoshop.

Опыт работы 9 лет.

2016г. - По итогам третьего смотра-конкурса архитектурных и дизайнерских проектов внутреннего пространства с международным участием BATIMAT INSIDE 2016

Диплом "Смелость работы с принтами" за проект "ALICE".Диплом от редакции "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС", от Натальи Мальцевой.

2017г. -Проект VICTORIA прошёл в финал конкурса " ИНТЕРИУМ 2017", проходящего в рамках Киевского международного мебельного форума KIFF 2017 . Проект представлен в галерее третьего павильона Выставочного центра "КиевЭкспоПлаза"

Выполняем заказы в разных форматах. Возможна только планировка или полный проект (все необходимые чертежи для строителей+ визуализации).

https://www.behance.net/ZoyVorotyntseva

СХЕМА РАБОТЫ:

1. Уточняем, обсуждаем и утверждаем задание;

2. Аванс (50%);

3. Подготовка планировки (2 варианта) Планировка готовится с учетом оптимальной эргономики и пожеланий заказчика.

4. Утверждаете или пишите правки;

5. На основании утвержденной планировки готовятся варианты эскзных визуализаций.

6. Утверждаете или пишите правки;

7. На основании утвержденной концепции готовится альбом проектной документации:

Планировка + экспликация помещений.

План расстановки мебели.

План открывания дверей

План демонтажа\монтажа.

План пола.

План потолка.

План размещения светильников и распределение линий по включателям.

План электрики.

Привязка сантехоборудования.

Развертки стен со спецификацией элементов оформления, плитки, и др. отделочных материалов.

3d визуализации.

8. Показываю окончательную работу с внесенными правками, если будут;

9. Переводите остаток;

10. Высылаю необходимые файлы.