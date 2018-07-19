Знание программ:3ds Max, AutoCAD, Marvelous Designer, Adobe After Effects, Photoshop.
Опыт работы 9 лет.
2016г. - По итогам третьего смотра-конкурса архитектурных и дизайнерских проектов внутреннего пространства с международным участием BATIMAT INSIDE 2016
Диплом "Смелость работы с принтами" за проект "ALICE".Диплом от редакции "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС", от Натальи Мальцевой.
2017г. -Проект VICTORIA прошёл в финал конкурса " ИНТЕРИУМ 2017", проходящего в рамках Киевского международного мебельного форума KIFF 2017 . Проект представлен в галерее третьего павильона Выставочного центра "КиевЭкспоПлаза"
Выполняем заказы в разных форматах. Возможна только планировка или полный проект (все необходимые чертежи для строителей+ визуализации).
https://www.behance.net/ZoyVorotyntseva
СХЕМА РАБОТЫ:
1. Уточняем, обсуждаем и утверждаем задание;
2. Аванс (50%);
3. Подготовка планировки (2 варианта) Планировка готовится с учетом оптимальной эргономики и пожеланий заказчика.
4. Утверждаете или пишите правки;
5. На основании утвержденной планировки готовятся варианты эскзных визуализаций.
6. Утверждаете или пишите правки;
7. На основании утвержденной концепции готовится альбом проектной документации:
Планировка + экспликация помещений.
План расстановки мебели.
План открывания дверей
План демонтажа\монтажа.
План пола.
План потолка.
План размещения светильников и распределение линий по включателям.
План электрики.
Привязка сантехоборудования.
Развертки стен со спецификацией элементов оформления, плитки, и др. отделочных материалов.
3d визуализации.
8. Показываю окончательную работу с внесенными правками, если будут;
9. Переводите остаток;
10. Высылаю необходимые файлы.
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