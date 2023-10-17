Допечатная подготовка. Разработка и Дизайн упаковки из картона и микрогофры

Предлагаю услуги по допечатной подготовке изданий и любой другой полиграфической продукции:

- разработка и верстка изданий;

- спуск полос (в том числе многостраничных изданий);

- адаптация изданий и публикаций под требования любых типографий;

- разработка кроя коробок из картона и микрогофрокартона (в том числе уникального кроя);

- цветоделение и цветокоррекция;

- подготовка и раскладка на лист сборных тиражей из разных графических пакетов;

- и многое другое.

На выходе материалы в форматах ai, indd, cdr, pdf, ps.

Опыт работы в полиграфии (дизайн, препресс, упаковка) более 15 лет.

Оплата: Сбербанк (счет или карта), WM, ЯД, PayPal

Возможна работа без предоплаты.

icq 7410954

skype zzz_said

[email protected]