Допечатная подготовка. Разработка и Дизайн упаковки из картона и микрогофры
Предлагаю услуги по допечатной подготовке изданий и любой другой полиграфической продукции:
- разработка и верстка изданий;
- спуск полос (в том числе многостраничных изданий);
- адаптация изданий и публикаций под требования любых типографий;
- разработка кроя коробок из картона и микрогофрокартона (в том числе уникального кроя);
- цветоделение и цветокоррекция;
- подготовка и раскладка на лист сборных тиражей из разных графических пакетов;
- и многое другое.
На выходе материалы в форматах ai, indd, cdr, pdf, ps.
Опыт работы в полиграфии (дизайн, препресс, упаковка) более 15 лет.
Оплата: Сбербанк (счет или карта), WM, ЯД, PayPal
Возможна работа без предоплаты.
icq 7410954
skype zzz_said
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление автотранспорта198 просмотров
- Препресс199 просмотров
- Коробка (работа на конкурс)190 просмотров
- Коробка214 просмотров
- Коробка (работа на конкурс)193 просмотра
- Коробка (уникальный крой и дизайн)202 просмотра
- Элементы ФС154 просмотра
- Элементы ФС164 просмотра
- Лого и элементы ФС174 просмотра
- Лого (работа на конкурс)183 просмотра
- Лого159 просмотров