Создаю, администрирую сайты на Joomla

Я - ведущий специалист в ИТ области. Есть опыт создания (как создания сайта с" нуля" так и с помощью конструкторов), наполнения, продвижения сайтов. Работала с SharePoint Server 2007, 2010, joomla, самописными админками сайтов. Не составит большого труда разобраться в wordpress, bitrix, других подобных системах. Создавала баннеры. Владею Photoshop, corel, illustrator на уровне, достаточном, для контент менеджера. Работала в линукс ОС. Ищу удаленную работу, связанную с контент менеджементом, удаленным администрированием сайтов или поддержкой SharePoint Server 2007, 2010, MS Project Server 2007. Желательно удаленная работа, но и иногда приехать в офис возможность найдется.

Портфолио контент менеджера:

Представлю только 3 работы в интернете (остальные или закрыты или переделан дизайн или переехали на новый домен – не видна моя работа) что показывают разносторонность моего опыта.

http://d-svit.com.ua - сайт разработан сторонними разработчиками (что называется самописный). Моя работа - наполнение

http://buildenergy.com.ua (делала от А до Я (покупка домена и хостинга, установка, настройка, наполнение, поиск статей, работа по СЕО)). Проект не закончен

http://artgift.at.ua - сайт разработан на бесплатном конструкторе (моя работа: создание, наполнение, поиск статей, работа по СЕО). Проект заморожен.

Портфолио администратора:

Администрировала и поддерживала корпоративные сайты, построенные на базе SharePoint Server 2007, 2010. Под поддержкой понимать автоматизацию бизнес процессов в жизни компании, что не покрывают заявленные системы. Администрировала и оказывала техническую поддержку MS Project Server 2007, 2010 как в офисе, так и удаленно. Детали ниже.