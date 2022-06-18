Zabsisadenn34622

Дизайнер

Занимаюсь разработкой логотипов, визиток, фирменных стилей, наклеек, гайдбуков, прайс-листов  Общительная и коммуникабельная, внимательно выслушаю все ваши пожелания и воплощу их в жизнь  Заказчик всегда имеет возможность внести ряд БЕСПЛАТНЫХ правок и выбрать один ИЗ НЕСКОЛЬКИХ вариантов моей работы, а также получить красивые фотопривязки своего заказа 殺 А также я очень быстро отвечу на ваши сообщения и не заставлю вас долго ждать!!!