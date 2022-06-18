Zabsisadenn34622

Сима Забуга Zabsisadenn34622Zabsisadenn34622
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер
Занимаюсь разработкой логотипов, визиток, фирменных стилей, наклеек, гайдбуков, прайс-листов Общительная и коммуникабельная, внимательно выслушаю все ваши пожелания и воплощу их в жизнь Заказчик всегда имеет возможность внести ряд БЕСПЛАТНЫХ правок и выбрать один ИЗ НЕСКОЛЬКИХ вариантов моей работы, а также получить красивые фотопривязки своего заказа 殺 А также я очень быстро отвечу на ваши сообщения и не заставлю вас долго ждать!!!
Я против войны в Украине!