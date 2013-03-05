редактура, вычитка, копирайт, переводы (англ. - русс., укр. )

Специальности: филология, экология

Опыт работы: рекламные (ACE DDB, Think McCan!) и PR агентства (Weber Schandwick), международные проекты (EU, Birds International, BMU)

Должности: менеджер, копирайтер, редактор, информационный координатор

Специализация: подготовка статей для сайтов/ журналов, разработка рекламных концепций и их креативное сопровождение, работа со СМИ (пресс-туры, подготовка пресс-пакетов), переводы, вычитки.

В данный момент- студентка международной пилотной программы (экология и управление окружающей средой), фрилансер. Охотно практикую вычитку и переводы для сформированного круга заказчиков. Открыты КВЕД на перевод, фотосъемку.