редактура, вычитка, копирайт, переводы (англ. - русс., укр. )
Специальности: филология, экология
Опыт работы: рекламные (ACE DDB, Think McCan!) и PR агентства (Weber Schandwick), международные проекты (EU, Birds International, BMU)
Должности: менеджер, копирайтер, редактор, информационный координатор
Специализация: подготовка статей для сайтов/ журналов, разработка рекламных концепций и их креативное сопровождение, работа со СМИ (пресс-туры, подготовка пресс-пакетов), переводы, вычитки.
В данный момент- студентка международной пилотной программы (экология и управление окружающей средой), фрилансер. Охотно практикую вычитку и переводы для сформированного круга заказчиков. Открыты КВЕД на перевод, фотосъемку.
Нейминг и Слоганы
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