Добрый день! Рад встрече с Вами!

>>> ОБРАЗОВАНИЕ

11-й класс Специализированной школы с углубленным изучением АНГЛИЙСКОГО языка

>>> СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Флеш, баннеры, шапки, логотипы, обработка и создания фотографий, иконок......

Дизайн сайтов "легкой сложности"

Верстка штмл сайтов

Технический, литературный перевод материалов практически любой сложности(EN>RU>UA)

Языки программирования: PHP, JavaScript

Web технологии: HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript

>>>Как работаю:

Работаю качественно и, если есть такая возможность, быстро.

>>>Оплата

ЯД

41001339858348

Вебмани!!!

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ICQ: 472-535-721

E-mail: [email protected]

Mobile: +3 806386861**

Гарантирую честность и порядочность!