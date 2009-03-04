Добрый день! Рад встрече с Вами!
>>> ОБРАЗОВАНИЕ
11-й класс Специализированной школы с углубленным изучением АНГЛИЙСКОГО языка
>>> СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Флеш, баннеры, шапки, логотипы, обработка и создания фотографий, иконок......
Дизайн сайтов "легкой сложности"
Верстка штмл сайтов
Технический, литературный перевод материалов практически любой сложности(EN>RU>UA)
Языки программирования: PHP, JavaScript
Web технологии: HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript
>>>Как работаю:
Работаю качественно и, если есть такая возможность, быстро.
>>>Оплата
ЯД
41001339858348
Вебмани!!!
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ICQ: 472-535-721
E-mail: [email protected]
Mobile: +3 806386861**
Гарантирую честность и порядочность!